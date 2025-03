Câmeras inoperantes dificultam identificação de motociclista que atropelou e matou homem em SP Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 05/03/2025 - 13h06 (Atualizado em 05/03/2025 - 18h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Erinaldo Francisco Dantas, de 38 anos, morreu após ser atropelado por uma motocicleta em uma estrada de Arujá, na Grande São Paulo. O motociclista fugiu sem prestar socorro. Erinaldo estava indo trabalhar em uma marmoraria quando foi atingido e não resistiu aos ferimentos. A viúva dele, Mielly, procura por justiça e pistas do responsável, mas as câmeras do local estavam inoperantes no dia do acidente. "Eu sinto muita falta dele. É como se tivesse um pedaço de mim, um buraco dentro de mim", desabafou Mielly. Até agora, não há pistas sobre o suspeito.

Nosso Whatsapp: https://balancogeraltarde.r7.com/whatsapp

e https://balancogeralmanha.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Balanço Geral: http://r7.com/KKyb

‌



Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/BalancoGeral/

‌



Instagram: https://www.instagram.com/balancogeral/

Twitter: https://twitter.com/balancogeral

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/balanco-geral

#BalançoGeralManhã #BalançoGeral #HoraDaVenenosa