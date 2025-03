Caso Vitória: Corpo de idosa encontrado durante buscas por adolescente pode ter ligação com o crime A polícia não descarta a possibilidade de que a mulher possa ter tido informações sobre a morte da jovem Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artifical do R7 10/03/2025 - 15h04 (Atualizado em 10/03/2025 - 15h04 ) twitter

Durante as buscas pela adolescente Vitória Regina de Souza, de 17 anos, um corpo foi encontrado em uma cachoeira entre Cajamar e Jundiaí, no interior de São Paulo . A vítima foi identificada como Edna Oliveira Silva, de 65 anos. A polícia está investigando se há uma ligação entre a morte de Edna e o desaparecimento da jovem.

O corpo de Edna foi encontrado dois dias antes do corpo de Vitória ser localizado. A polícia não descarta a possibilidade de que Edna possa ter tido informações sobre o caso da jovem, já que trabalhou para parentes de um dos suspeitos. Uma das linhas de investigação considera homicídio, analisando se Edna foi morta por ter conhecimento dos detalhes do caso da adolescente.

As características do corpo da idosa, como ausência de tatuagens e cabelo curto, ajudaram a confirmar que não se tratava do corpo de Vitória. O corpo foi sepultado no cemitério Parque dos Ipês, em Jundiaí. A polícia continua investigando as circunstâncias da morte de Edna e sua possível conexão com o caso da adolescente.

Assista em vídeo - Corpo de idosa encontrado durante buscas por Vitória pode ter ligação com o caso da adolescente

