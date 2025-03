Caso Vitória: Ligação feita por Maicol, suspeito preso preventivamente, pode ajudar no esclarecimento do crime Investigação avança com nova pista após quebra de sigilo telefônico Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artifical do R7 10/03/2025 - 17h14 (Atualizado em 10/03/2025 - 17h14 ) twitter

Suspeito preso no caso Vitória conversou por telefone com outro investigado na noite do crime

Maicol Antônio dos Santos, preso por suspeita de envolvimento no desaparecimento de Vitória, fez uma ligação suspeita na noite do crime. A pessoa contatada está sob investigação e pode ser um elemento crucial para elucidar o caso. A polícia ainda não revelou a identidade do destinatário da ligação para não comprometer as investigações em curso.

Durante o Balanço Geral desta segunda-feira (10), o jornalista Roberto Cabrini destacou que o telefonema ocorreu após o desaparecimento da adolescente. A quebra de sigilo telefônico de Maicol permitiu identificar o contato, considerado um dos mais relevantes na investigação. Cabrini também confirmou que a participação do pai de Vitória foi descartada após análise de suas ligações.

O caso segue com foco em possíveis envolvidos próximos à vítima. A polícia investiga motivações ligadas a vingança, mas ainda não confirma a participação de organizações criminosas. A expectativa é de que novas descobertas possam esclarecer o caso nos próximos dias.

