Celular apreendido de suspeito tem imagens do trajeto entre ponto de ônibus e casa de Vitória Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 10/03/2025 - 09h02 (Atualizado em 10/03/2025 - 12h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um celular apreendido de um suspeito contém gravações importantes para a investigação sobre o assassinato da adolescente Vitória. As imagens documentam o trajeto do suspeito entre um ponto de ônibus e a casa da vítima. A polícia está focada em recuperar dados apagados e determinar a localização dos aparelhos via triangulação de sinais, passo essencial para esclarecer o caso.

Nosso Whatsapp: https://balancogeraltarde.r7.com/whatsapp

e https://balancogeralmanha.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Balanço Geral: http://r7.com/KKyb

‌



Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/BalancoGeral/

‌



Instagram: https://www.instagram.com/balancogeral/

Twitter: https://twitter.com/balancogeral

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/balanco-geral

#BalançoGeralManhã #BalançoGeral #HoraDaVenenosa