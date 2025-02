Cilindro voa quase 1 km após explosão em siderúrgica e danifica casa em Vila Velha (ES) Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 27/02/2025 - 09h09 (Atualizado em 27/02/2025 - 18h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um cilindro de gás com 80 quilos voou quase um quilômetro após uma explosão em uma empresa siderúrgica de Vila Velha (ES), atingiu segundo andar de uma casa e danificou 30% da estrutura do imóvel. Um adolescente dormia no primeiro andar durante o ocorrido. Os moradores foram realocados para uma casa paga pela empresa por 30 dias. Segundo a siderúrgica, todo apoio às vítimas está sendo fornecido e todas as despesas serão cobertas. A Defesa Civil avaliará se a residência precisará ser demolida.

Nosso Whatsapp: https://balancogeraltarde.r7.com/whatsapp

e https://balancogeralmanha.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Balanço Geral: http://r7.com/KKyb

‌



Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/BalancoGeral/

‌



Instagram: https://www.instagram.com/balancogeral/

Twitter: https://twitter.com/balancogeral

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/balanco-geral

#BalançoGeralManhã #BalançoGeral #HoraDaVenenosa