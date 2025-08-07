Comerciante é morto por falsos policiais na zona sul de São Paulo Polícia investiga latrocínio após morte de Michael Castro Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/08/2025 - 15h28 (Atualizado em 07/08/2025 - 15h28 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Malcolm Mel Castro, comerciante de 31 anos, foi assassinado por falsos policiais na Zona Sul de São Paulo.

Os criminosos tentaram entrar na residência da vítima, alegando procurar seu irmão Lincoln.

Após uma discussão, Malcolm foi baleado ao tentar escapar e faleceu no hospital.

A polícia investiga o caso como latrocínio e busca um terceiro suspeito envolvido no crime.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Michael Castro, comerciante de 31 anos, foi morto em frente à sua casa na zona sul de São Paulo por indivíduos que se passaram por policiais civis. Os suspeitos alegaram procurar seu irmão Lincoln e tentaram entrar na residência. A mãe de Michael desconfiou dos homens e recusou-se a abrir a porta.

Durante a discussão com os suspeitos, Michael tentou escapar e foi baleado. Ele faleceu no hospital devido aos ferimentos. A polícia investiga o caso como latrocínio, já que acredita-se que os criminosos estavam atrás de uma quantia em dinheiro recebida pelo irmão da vítima.

Os investigadores identificaram que o carro usado pelos criminosos tinha uma placa clonada. Além disso, buscam identificar um terceiro suspeito envolvido no crime. As autoridades continuam trabalhando para esclarecer as motivações por trás do assassinato.

