Comerciante é morto por falsos policiais na zona sul de São Paulo

Polícia investiga latrocínio após morte de Michael Castro

  • Malcolm Mel Castro, comerciante de 31 anos, foi assassinado por falsos policiais na Zona Sul de São Paulo.
  • Os criminosos tentaram entrar na residência da vítima, alegando procurar seu irmão Lincoln.
  • Após uma discussão, Malcolm foi baleado ao tentar escapar e faleceu no hospital.
  • A polícia investiga o caso como latrocínio e busca um terceiro suspeito envolvido no crime.

 

Michael Castro, comerciante de 31 anos, foi morto em frente à sua casa na zona sul de São Paulo por indivíduos que se passaram por policiais civis. Os suspeitos alegaram procurar seu irmão Lincoln e tentaram entrar na residência. A mãe de Michael desconfiou dos homens e recusou-se a abrir a porta.

Durante a discussão com os suspeitos, Michael tentou escapar e foi baleado. Ele faleceu no hospital devido aos ferimentos. A polícia investiga o caso como latrocínio, já que acredita-se que os criminosos estavam atrás de uma quantia em dinheiro recebida pelo irmão da vítima.

Os investigadores identificaram que o carro usado pelos criminosos tinha uma placa clonada. Além disso, buscam identificar um terceiro suspeito envolvido no crime. As autoridades continuam trabalhando para esclarecer as motivações por trás do assassinato.

