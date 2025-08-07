Comerciante é morto por falsos policiais na zona sul de São Paulo
Polícia investiga latrocínio após morte de Michael Castro
RESUMO DA NOTÍCIA
Michael Castro, comerciante de 31 anos, foi morto em frente à sua casa na zona sul de São Paulo por indivíduos que se passaram por policiais civis. Os suspeitos alegaram procurar seu irmão Lincoln e tentaram entrar na residência. A mãe de Michael desconfiou dos homens e recusou-se a abrir a porta.
Durante a discussão com os suspeitos, Michael tentou escapar e foi baleado. Ele faleceu no hospital devido aos ferimentos. A polícia investiga o caso como latrocínio, já que acredita-se que os criminosos estavam atrás de uma quantia em dinheiro recebida pelo irmão da vítima.
Os investigadores identificaram que o carro usado pelos criminosos tinha uma placa clonada. Além disso, buscam identificar um terceiro suspeito envolvido no crime. As autoridades continuam trabalhando para esclarecer as motivações por trás do assassinato.
