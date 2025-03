Conheça o ex-ficante de Vitória Regina que é investigado por envolvimento no assassinato da jovem Gustavo Vinicius nega envolvimento no crime; testemunha confirma seu álibi Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artifical do R7 11/03/2025 - 16h15 (Atualizado em 11/03/2025 - 16h15 ) twitter

Veja quem é Gustavo Vinicius, ex-ficante de Vitória Regina e suspeito de envolvimento no crime

Gustavo Vinícius, de 25 anos, é considerado pela polícia como um dos principais suspeitos no caso do sequestro e assassinato de Vitória Regina. A jovem enviou uma mensagem pedindo ajuda a Gustavo antes de desaparecer na noite de 26 de fevereiro.

Ele afirmou estar com outra mulher naquele momento, o que foi confirmado em depoimento por ela. Sua prisão preventiva foi negada pela Justiça devido à falta de provas concretas.

O delegado Luiz Carlos do Carmo destacou que Gustavo alterou sua versão inicial dos fatos, dizendo ter estado em uma casa próxima à da vítima com outra testemunha na noite do desaparecimento. A polícia continua a busca por mais evidências para reconsiderar a prisão preventiva dele.

A investigação agora foca em esclarecer as relações entre Gustavo e os outros dois suspeitos para avançar nas investigações. Embora Gustavo declare não ter ligação com eles, ele permanece sob suspeita devido às contradições em seus depoimentos à polícia.

