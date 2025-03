Corinthians vence Santos e vai em busca do 31º título do Campeonato Paulista Balanço Geral|Do R7 10/03/2025 - 08h33 (Atualizado em 10/03/2025 - 12h09 ) twitter

O Corinthians venceu o Santos por 2 a 1 na Neoquímica Arena e se classificou para a final do Campeonato Paulista de 2025. O jogo ocorreu diante de mais de 48 mil torcedores. Yuri Alberto abriu o placar aos 11 minutos e comentou: "Clássico é um jogo que se joga com o coração. Eu pude ajudar a minha equipe com mais um gol dentro de casa". Tiquinho Soares empatou logo após o gol de Yuri, e Rodrigo Garro marcou o gol da vitória no segundo tempo. Neymar, com dores na coxa esquerda, não participou da partida e permaneceu no banco de reservas. O próximo adversário do Corinthians será o vencedor do jogo entre Palmeiras x São Paulo.

