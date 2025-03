Corpo encontrado em Jandira (SP) não pertence a Vitória, jovem desaparecida na região Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 03/03/2025 - 14h16 (Atualizado em 03/03/2025 - 18h00 ) twitter

Quatro dias após o desaparecimento da jovem de 17 anos na última quarta-feira (26) em Jundiaí, Grande São Paulo, um corpo foi encontrado em Jandira, região de mata próxima a Jundiaí, mas as autoridades já descartaram a possibilidade de ser o da jovem. Vitória Regina de Sousa desapareceu após pegar ônibus saindo do seu trabalho, no trajeto de volta para casa. Ela mandou mensagem para um amigo buscá-la, mas ele só a respondeu na madrugada do mesmo dia. Esse amigo foi à delegacia prestar depoimento, pois o carro que fez o trajeto no mesmo horário em que ela estava na rua e foi localizado pelas câmeras de segurança pertence a um parente do amigo dela. As buscas por Vitória continuam.

