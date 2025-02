Cozinheiro mirim que faz sucesso nas redes sociais faz receita para Passaia, Fabíola e Lombardi Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 27/02/2025 - 16h34 (Atualizado em 28/02/2025 - 12h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O cozinheiro mirim Nicolas Haires, de dez anos, faz sucesso nas redes sociais com vídeos onde compartilha as receitas que faz na cozinha. O Balanço Geral foi até Assis (SP) para conhecer o jovem e propor um desafio: fazer um prato para a equipe do programa. Primeiro, Nicolas cozinhou junto do chef Diego Gimenez. Depois, fez um prato mais que especial para Lombardi, Passaia e Fabíola. Confira!

Nosso Whatsapp: https://balancogeraltarde.r7.com/whatsapp

e https://balancogeralmanha.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Balanço Geral: http://r7.com/KKyb

‌



Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/BalancoGeral/

‌



Instagram: https://www.instagram.com/balancogeral/

Twitter: https://twitter.com/balancogeral

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/balanco-geral

#BalançoGeralManhã #BalançoGeral #HoraDaVenenosa