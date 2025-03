Criminoso aproveita o feriado de Carnaval e invade loja de eletrônicos pelo teto na Grande São Paulo Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 05/03/2025 - 14h39 (Atualizado em 05/03/2025 - 18h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um criminoso aproveitou o feriado de Carnaval para invadir uma loja de eletrônicos na Grande São Paulo. Imagens mostram o ladrão entrando pelo teto do estabelecimento. No dia do furto, Guilherme Savenago, dono da loja, publicou nas redes sociais que iria fechar o comércio mais cedo. Quando chegou para trabalhar depois do feriado, encontrou o local todo revirado.

Nosso Whatsapp: https://balancogeraltarde.r7.com/whatsapp

e https://balancogeralmanha.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Balanço Geral: http://r7.com/KKyb

‌



Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/BalancoGeral/

‌



Instagram: https://www.instagram.com/balancogeral/

Twitter: https://twitter.com/balancogeral

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/balanco-geral

#BalançoGeralManhã #BalançoGeral #HoraDaVenenosa