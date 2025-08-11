Criminosos clonam controles de portões automáticos em menos de 20 segundos
Quadrilhas usam copiadores de sinal para invadir condomínios em São Paulo
Criminosos em São Paulo estão utilizando dispositivos copiadores para clonar controles de portões automáticos, permitindo invasões rápidas em condomínios. Em menos de 20 segundos, eles conseguem replicar a frequência de um controle original, tornando o acesso aos prédios fácil e discreto.
Recentemente, dois condomínios em Moema, na zona sul da capital, foram alvos dessa técnica criminosa. Em um dos casos, um morador foi rendido e teve seus pertences roubados; no outro, câmeras de segurança foram desligadas pelos invasores. O método envolve copiadores que replicam sinais dos controles antigos, facilitando a ação dos criminosos.
A polícia prendeu 16 suspeitos ligados à quadrilha, que também usavam trocas de controles em estacionamentos e disfarces como chaveiros para acessar condomínios. Especialistas recomendam sistemas de portões criptografados com códigos variáveis para aumentar a segurança.
Novas medidas incluem o uso de tags lidas por antenas nos condomínios, garantindo acesso apenas a veículos autorizados. Com o aumento dos crimes, modernizar sistemas de segurança é essencial para proteger moradores.
