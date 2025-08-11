Criminosos clonam controles de portões automáticos em menos de 20 segundos Quadrilhas usam copiadores de sinal para invadir condomínios em São Paulo Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/08/2025 - 19h38 (Atualizado em 11/08/2025 - 19h38 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Criminosos clonam controles de portões automáticos em São Paulo usando copiadores de sinal.

Invasões rápidas em condomínios, como em Moema, resultaram em roubos e desligamento de câmeras.

Polícia prendeu 16 suspeitos relacionados à quadrilha que utiliza disfarces e trocas de controles.

Especialistas recomendam sistemas de portões criptografados e tags para aumentar a segurança nos condomínios.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Criminosos em São Paulo estão utilizando dispositivos copiadores para clonar controles de portões automáticos, permitindo invasões rápidas em condomínios. Em menos de 20 segundos, eles conseguem replicar a frequência de um controle original, tornando o acesso aos prédios fácil e discreto.

Recentemente, dois condomínios em Moema, na zona sul da capital, foram alvos dessa técnica criminosa. Em um dos casos, um morador foi rendido e teve seus pertences roubados; no outro, câmeras de segurança foram desligadas pelos invasores. O método envolve copiadores que replicam sinais dos controles antigos, facilitando a ação dos criminosos.

A polícia prendeu 16 suspeitos ligados à quadrilha, que também usavam trocas de controles em estacionamentos e disfarces como chaveiros para acessar condomínios. Especialistas recomendam sistemas de portões criptografados com códigos variáveis para aumentar a segurança.

Novas medidas incluem o uso de tags lidas por antenas nos condomínios, garantindo acesso apenas a veículos autorizados. Com o aumento dos crimes, modernizar sistemas de segurança é essencial para proteger moradores.

