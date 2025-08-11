Logo R7.com
Balanço Geral

Criminosos clonam controles de portões automáticos em menos de 20 segundos

Quadrilhas usam copiadores de sinal para invadir condomínios em São Paulo

Balanço Geral

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Criminosos clonam controles de portões automáticos em São Paulo usando copiadores de sinal.
  • Invasões rápidas em condomínios, como em Moema, resultaram em roubos e desligamento de câmeras.
  • Polícia prendeu 16 suspeitos relacionados à quadrilha que utiliza disfarces e trocas de controles.
  • Especialistas recomendam sistemas de portões criptografados e tags para aumentar a segurança nos condomínios.

 

Criminosos em São Paulo estão utilizando dispositivos copiadores para clonar controles de portões automáticos, permitindo invasões rápidas em condomínios. Em menos de 20 segundos, eles conseguem replicar a frequência de um controle original, tornando o acesso aos prédios fácil e discreto.

Recentemente, dois condomínios em Moema, na zona sul da capital, foram alvos dessa técnica criminosa. Em um dos casos, um morador foi rendido e teve seus pertences roubados; no outro, câmeras de segurança foram desligadas pelos invasores. O método envolve copiadores que replicam sinais dos controles antigos, facilitando a ação dos criminosos.

A polícia prendeu 16 suspeitos ligados à quadrilha, que também usavam trocas de controles em estacionamentos e disfarces como chaveiros para acessar condomínios. Especialistas recomendam sistemas de portões criptografados com códigos variáveis para aumentar a segurança.

Novas medidas incluem o uso de tags lidas por antenas nos condomínios, garantindo acesso apenas a veículos autorizados. Com o aumento dos crimes, modernizar sistemas de segurança é essencial para proteger moradores.

Balanço Geral playlist

