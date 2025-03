Cuidador falso furta R$ 25 mil em joias de idosa que o contratou na zona oeste de São Paulo Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 05/03/2025 - 14h59 (Atualizado em 06/03/2025 - 12h02 ) twitter

João Gustavo, homem contratado por uma empresa para cuidar de dois idosos e o seu filho especial, furtou R$ 25 mil em joias da família, em Perdizes, área nobre da zona oeste de São Paulo. Luiz Attilio, de 76 anos diz que um envelope com R$ 600, presente de Natal dele para a esposa, também foi levado. Logo depois do ocorrido, Attilio denunciou o falso cuidador para a empresa contratada. Silvana dos Santos, dona da empresa, notou que o criminoso provavelmente a havia entregado documentos falsos na admissão. Há vários relatos de pessoas que contrataram empresas de home care e foram furtadas pelo mesmo ladrão em regiões da Grande São Paulo, mas as pessoas em situação de vulnerabilidade tinham medo de denunciá-lo formalmente.

