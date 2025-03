Danilo Gentili se revolta e arremessa equipamentos de obra em frente à casa dele Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 03/03/2025 - 08h26 (Atualizado em 03/03/2025 - 12h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Danilo Gentili expressou sua frustração com uma obra em frente ao seu condomínio ao discutir com operários e arremessar uma placa e um cone. Ele afirmou que enfrenta o problema há anos e indicou que tomará medidas para evidenciar sua insatisfação. "São anos tentando resolver no privado", disse o apresentador, destacando que a situação continua sem solução, mesmo após promessas de mudança.

Nosso Whatsapp: https://balancogeraltarde.r7.com/whatsapp

e https://balancogeralmanha.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Balanço Geral: http://r7.com/KKyb

‌



Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/BalancoGeral/

‌



Instagram: https://www.instagram.com/balancogeral/

Twitter: https://twitter.com/balancogeral

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/balanco-geral

#BalançoGeralManhã #BalançoGeral #HoraDaVenenosa