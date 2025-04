Dentro da Notícia: Carro tomba no meio da rua e motorista começa a brigar com pessoas em volta

Na rua Luiz Álvares de Espinha, em Lajeado, na zona leste de São Paulo, um carro tombou no meio da rua. O condutor e uma passageira desceram do veículo pelo vidro lateral do motorista, enquanto populares se reuniam em torno do acidente. De repente, começou uma briga entre o motorista e um segundo rapaz, dono de um carro qeu estava estacionado. Testemunhas contaram que o condutor do veículo que causou o acidente estaria sob efeito de álcool ou entorpecentes, mas isso não foi confirmado pela polícia. Eleandro Passaia e Renato Lombardi analisaram este flagrante no Dentro da Notícia. Acompanhe!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!