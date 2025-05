Dentro da Notícia: Criminosos derrubam portão e invadem prédio residencial no ABC paulista

Um grupo de criminosos derrubou um portão e invadiu um prédio residencial em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo. Na rua Municipal, região central da cidade, cinco rapazes chegaram e forçaram o portão da garagem de um prédio. Eles conseguiram invadir e, lá dentro, tentaram levar uma bicicleta e a abandonaram próximo ao portão de saída. Durante a fuga, o portão foi danificado, gerando prejuízo ao condomínio. Apesar da invasão e dos danos materiais, nada foi levado. Até o momento, nenhum dos criminosos foi identificado. Eleandro Passaia e Renato Lombardi analisaram esse flagrante no Dentro da Notícia. Acompanhe!



