Dentro da Notícia: Criminosos roubam van escolar em João Pessoa (PB)

Criminosos roubaram uma van escolar em João Pessoa, na Paraíba. O motorista estava aguardando a entrada das primeiras crianças no veículo quando foi surpreendido pelos bandidos. As crianças ficaram desesperadas quando o homem e uma monitora da van foram rendidos e obrigados a permanecer no veículo.

A polícia descobriu que os criminosos usaram a van para praticar um assalto em um condomínio na cidade. O veículo foi abandonado e 30 cápsulas de bala de fuzil foram encontrados dentro do carro. O motorista e a mulher foram liberados. Os bandidos seguem foragidos.



