Dentro da notícia: Criminosos tentam levar carro de idoso, mas batem veículo em poste

Criminosos atacaram e tentaram levar o carro de um idoso no bairro do Cambuci, na região central de São Paulo, mas acabaram batendo o veículo em um poste. O carro ficou destruído. Um cuidador de automóveis tentou ajudar a vítima e lutou com os bandidos, mas sem sucesso. Os assaltantes fugiram com alguns pertences do idoso.



