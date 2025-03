Dentro da Notícia: Estudante tem celular roubado e é obrigado a deitar no chão em bairro nobre de SP

Um adolescente foi abordado por dois criminosos de moto no bairro do Brooklin, na zona sul de São Paulo. O jovem levou um susto e deixou o celular cair na calçada. Um dos assaltantes obrigou a vítima a desbloquear o celular e deitar no chão. Logo depois de levarem o aparelho, os criminosos fugiram. A polícia relatou que não foi aberto nenhum boletim de ocorrência sobre o caso. Eleandro Passaia e Renato Lombardi analisaram o caso no Dentro da Notícia. Confira!



