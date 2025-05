Dentro da Notícia: ‘Gangue dos Mascarados’ assalta homem no meio da rua na zona sul de São Paulo

A “Gangue dos Mascarados” atacou um homem no meio da rua na Vila Gumercindo, zona sul de São Paulo. A vítima estacionava o carro e não percebeu quando os criminosos já estavam de olho. Quando o homem saiu do carro, foi abordado pelo primeiro ladrão. Ele correu, mas outros dois assaltantes apareceram, todos de máscara. Um deles roubou a chave do motorista enquanto os outros dois roubavam os pertences.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!