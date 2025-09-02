Dentro da Notícia: Homem é assaltado durante passeio com cachorro em São Paulo

Um homem foi assaltado enquanto passeava com seu cachorro no bairro do Brooklin, na zona sul de São Paulo. Ele percebeu que estava sendo seguido e chegou a tentar se esconder. Os dois assaltantes apontaram uma arma e fizeram ameaças, obrigando a vítima a sentar no chão e passar a senha do celular.



