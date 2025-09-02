Logo R7.com
Dentro da Notícia: Homem é assaltado durante passeio com cachorro em São Paulo

Vítima foi obrigada a sentar no chão e passar a senha do celular

Um homem foi assaltado enquanto passeava com seu cachorro no bairro do Brooklin, na zona sul de São Paulo. Ele percebeu que estava sendo seguido e chegou a tentar se esconder. Os dois assaltantes apontaram uma arma e fizeram ameaças, obrigando a vítima a sentar no chão e passar a senha do celular.

