Dentro da Notícia: Idoso causa acidente com motociclista e foge em alta velocidade em São Paulo

Um idoso causou um acidente com um motoqueiro e fugiu em alta velocidade na Avenida Siqueira Campos, em Jacareí, no interior de São Paulo. Na fuga, ele ainda perdeu o controle e acabou acertando a traseira de outro veículo. Com o motorista, estava a esposa dele de 78 anos. Eles foram socorridos pelo SAMU e encaminhados ao hospital. O motoqueiro teve somente escoriações e o motorista do carro atingido não ficou ferido. Eleandro Passaia e Renato Lombardi analisaram esse flagrante no Dentro da Notícia. Confira!



