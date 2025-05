Dentro da Notícia: Moto é furtada em frente a condomínio de prédios na Grande São Paulo

Uma moto foi furtada em frente a um condomínio de prédios em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo. Os suspeitos chegaram em uma outra motocicleta e estacionaram ao lado do alvo. O garupa desceu e subiu na outra moto, começando a destravar o sistema de ignição do motor. Em poucos segundos, o suspeito conseguiu ligar a moto e a dupla fugiu junta. A Polícia Militar não foi chamada e ninguém foi preso. Dionísio Freitas e Renato Lombardi analisaram este flagrante no Dentro da Notícia. Acompanhe!



