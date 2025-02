Dentro da Notícia: moto é furtada em rua da zona leste de São Paulo em plena luz do dia

Uma moto foi furtada de uma rua na região da Vila Formosa, zona leste de São Paulo, em plena luz do dia. Câmeras de segurança registraram quando um dos suspeitos passou e viu a moto que estacionada. Ao se aproximar, ele conseguiu destravar a ignição do automóvel com uma chave “micha” e foi embora, sem levá-la. Seis minutos depois, um outro homem vai até a moto e consegue dar a partida, fugindo com ela logo em seguida. Dionísio Freitas e Renato Lombardi analisaram o flagrante no estúdio virtual do Balanço. Acompanhe!