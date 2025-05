Dentro da Notícia: Motorista de caminhonete é assaltado e agredido no meio da rua no ABC paulista

O motorista de uma caminhonete foi vítima de um assalto em Santo André, no ABC paulista. Durante o roubo, dois suspeitos empurraram a vítima no chão, que foi agredida e roubada. Enquanto a dupla agia, uma mulher se aproximou e também agrediu a vítima. Quando o homem gritou que estava sendo assaltado, os dois suspeitos entraram no carro, avaliado em mais de R$ 180 mil e fugiram, enquanto a mulher foi embora a pé. Eleandro Passaia e Diógenes Lucca analisaram esse flagrante no Dentro da Notícia. Acompanhe!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!