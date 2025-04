Dentro da Notícia: Motorista que teve estepe do carro roubado duas vezes surpreende ladrão

Um motorista, que sempre deixa o carro estacionado na rua na Mooca, zona leste de São Paulo, teve o estepe roubado. Em duas ocasiões, o suspeito conseguiu desligar o alarme e abrir o veículo, roubando o pneu. Porém, na terceira vez, o dono do veículo decidiu guardar o estepe dentro de casa. O suspeito repetiu o processo de desativar o alarme, porém, quando entrou no carro, saiu de mãos vazias.



