Dentro da Notícia: Mulher é assaltada na zona sul de São Paulo e tenta enganar o criminoso

Câmeras de segurança flagraram um assalto no Ipiranga, uma das regiões mais tradicionais de São Paulo. Uma mulher estacionava o carro quando foi abordada por um criminoso que apontou a arma em sua direção. A vítima tentou enganar o criminoso para não entregar o celular, mas ele acabou encontrando o aparelho, deixando-a com um prejuízo de R$ 7 mil. O crime aconteceu na rua 1822, na zona sul da capital paulista. A polícia agora procura pelo assaltante, que é famoso na região.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!