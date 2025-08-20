Dentro da Notícia: Mulher é assaltada, se desespera e grita por socorro na Grande SP
A vítima tentou correr, mas foi alcançada por um dos assaltantes, que a abordou e levou seus pertences
Em Itapecerica da Serra (SP), uma mulher foi assaltada por criminosos enquanto caminhava por uma rua movimentada durante o dia. Os suspeitos passaram por ela uma vez e, em seguida, retornaram. Ao perceber a movimentação suspeita, a vítima tentou correr, mas foi alcançada por um dos assaltantes, que a abordou e levou seus pertences.
