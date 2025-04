Dentro da Notícia: Mulher é rendida por quatro criminosos enquanto entrava em condomínio em SP

Uma mulher chegou na porta do condomínio, desceu do carro e foi rendida por quatro criminosos no Ipiranga, zona sul de São Paulo. Um dos ladrões conseguiu invadir a portaria e roubar a bolsa da vítima. Logo depois, os assaltantes tentaram abordar o motorista de um outro carro, que passava no momento. O crime aconteceu na rua Ibitinga e os criminosos ainda não foram identificados. Eleandro Passaia e Renato Lombardi analisaram esse flagrante no Dentro da Notícia. Confira!



