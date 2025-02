Dentro da Notícia: Ônibus biarticulado derrapa em curva na zona sul de SP e quase provoca acidente

Um ônibus biarticulado derrapou numa curva na região do Sacomã, zona sul de São Paulo, enquanto fazia o trajeto Jardim Climax - metrô São Judas. De acordo com a SPTrans, a pista estava escorregadia por causa de óleo, o que fez o motorista perder o controle. Uma mulher quase foi atingida pelo coletivo, mas felizmente ninguém ficou ferido dentro ou fora do veículo.