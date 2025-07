Dentro da Notícia: Trabalhador tem moto roubada enquanto esperava para prestar serviço

Um trabalhador foi prestar um serviço em um prédio, mas foi impedido de entrar na Vila Alpina, zona leste de São Paulo. Ele estacionou a moto e, de repente, um motociclista chegou e começou a mexer no veículo. Em poucos segundos, o criminoso conseguiu ligar a moto do trabalhador e fugiu com dois comparsas. Eleandro Passaia e Renato Lombardi analisaram o flagrante no Dentro da Notícia. Acompanhe!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!