Dentro da Notícia: Trio de criminosos furta dois carros em menos de dois minutos em Santo André (SP)

Na Rua Lisboa, em Santo André, na Grande São Paulo, três criminosos furtaram dois carros em menos de dois minutos. Os veículos estavam estacionados um atrás do outro. No primeiro furto, o suspeito levantou o capô e conseguiu desligar a buzina. Logo depois, os criminosos abriram a porta e, sem o sistema de buzina, o alarme disparado não tinha som. Outros dois ladrões empurraram o carro e, em seguida, voltaram para furtar o outro veículo. A polícia está procurando o trio de assaltantes e Eleandro Passaia analisou a cena com Renato Lombardi no Dentro da Notícia. Acompanhe!



