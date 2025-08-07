Desafio viral nas redes sociais resulta em apreensão de adolescentes
Adolescentes são detidos por chutar portas em Maryland
RESUMO DA NOTÍCIA
Dois adolescentes de 13 e 14 anos foram apreendidos pela polícia em Maryland, Estados Unidos, após participarem de um desafio viral nas redes sociais que envolve chutar portas de casas no meio da noite. A prática tem causado preocupação entre moradores e autoridades locais devido aos danos materiais e ao potencial de reações violentas por parte dos residentes.
Candice, uma das vítimas do desafio, descreveu o medo que sentiu ao ouvir os chutes em sua porta durante a madrugada, levando-a a esconder seu filho de 12 anos em um armário. Lisa também relatou o susto ao presenciar a ação enquanto estava com seus netos.
A polícia alerta que essa brincadeira é ilegal e perigosa, enfatizando a necessidade de supervisão parental para evitar tragédias. As autoridades destacam que moradores podem interpretar o ato como uma tentativa de invasão, reagindo defensivamente.
Veja também
Denilson Lima abriu seu ateliê para o Balanço Geral ver como os doces são feitos
Balanço Geral playlist
1/20
Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!