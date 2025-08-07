Logo R7.com
Desafio viral nas redes sociais resulta em apreensão de adolescentes

Adolescentes são detidos por chutar portas em Maryland

Balanço Geral

RESUMO DA NOTÍCIA
  • Dois adolescentes de 13 e 14 anos foram apreendidos em Maryland por participar de um desafio viral nas redes sociais.
  • O desafio envolve chutar portas de casas durante a madrugada, gerando preocupação entre moradores.
  • Vítimas como Candice e Lisa relataram medo e susto durante os episódios.
  • A polícia alerta que a prática é ilegal e pode resultar em reações violentas dos residentes.

 

Dois adolescentes de 13 e 14 anos foram apreendidos pela polícia em Maryland, Estados Unidos, após participarem de um desafio viral nas redes sociais que envolve chutar portas de casas no meio da noite. A prática tem causado preocupação entre moradores e autoridades locais devido aos danos materiais e ao potencial de reações violentas por parte dos residentes.

Candice, uma das vítimas do desafio, descreveu o medo que sentiu ao ouvir os chutes em sua porta durante a madrugada, levando-a a esconder seu filho de 12 anos em um armário. Lisa também relatou o susto ao presenciar a ação enquanto estava com seus netos.

A polícia alerta que essa brincadeira é ilegal e perigosa, enfatizando a necessidade de supervisão parental para evitar tragédias. As autoridades destacam que moradores podem interpretar o ato como uma tentativa de invasão, reagindo defensivamente.

