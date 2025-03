Discussão no trânsito termina com colisão no Tatuapé Motorista avançou contra carro com porta aberta após desentendimento

Balanço Geral 27/03/2025 - 15h13

