Dudu Camargo descobre os charmes do Novo Vale do Anhangabaú
Apresentador visitou alguns dos principais pontos do centro histórico de São Paulo
O centro de São Paulo guarda histórias, arquitetura e cenários que passam despercebidos por muita gente. Em um passeio pelo Vale do Anhangabaú, o apresentador da RECORD, Dudu Camargo revelou como o local se tornou o ponto de encontro da cultura urbana paulistana
Entre prédios históricos, pista de skate, galerias icônicas, espaços culturais e cafés cheios de charme, a caminhada mostra que o coração da capital ainda reserva muitas surpresas. Um convite para desacelerar, observar os detalhes e redescobrir São Paulo por um novo ângulo. Confira:
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