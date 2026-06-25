Dudu Camargo descobre os charmes do Novo Vale do Anhangabaú Apresentador visitou alguns dos principais pontos do centro histórico de São Paulo

Entre história, cultura e arquitetura, Dudu Camargo redescobre os encantos do Vale do Anhagabaú, no coração de São Paulo Reprodução/ RECORD TV

O centro de São Paulo guarda histórias, arquitetura e cenários que passam despercebidos por muita gente.⁣ Em um passeio pelo Vale do Anhangabaú, o apresentador da RECORD, Dudu Camargo revelou como o local se tornou o ponto de encontro da cultura urbana paulistana

Entre prédios históricos, pista de skate, galerias icônicas, espaços culturais e cafés cheios de charme, a caminhada mostra que o coração da capital ainda reserva muitas surpresas.⁣ Um convite para desacelerar, observar os detalhes e redescobrir São Paulo por um novo ângulo.⁣ Confira:

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