Dupla é presa por invasão a residência em São Paulo Polícia apreende objetos roubados em ação rápida na zona norte Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/08/2025 - 12h51 (Atualizado em 18/08/2025 - 12h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Dois suspeitos foram detidos pela polícia na zona norte de São Paulo após invadirem uma casa no bairro de Santana. O grupo, especializado em invasões a residências, arrombou o portão de uma casa situada em uma rua tranquila e sem movimento, onde não havia testemunhas no momento da ação.

A movimentação dos criminosos dentro da residência chamou a atenção dos vizinhos, que acionaram a polícia. As viaturas chegaram rapidamente ao local, resultando na prisão de dois integrantes do grupo, enquanto outros dois conseguiram escapar. Entre os itens apreendidos com os suspeitos estavam joias, calçados, celulares, bonés, bolsas e uma arma de airsoft.

Veja também

‌



Foram apreendidos objetos roubados, incluindo joias, calçados, celulares, bonés, bolsas e uma arma de airsoft

Balanço Geral playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Dupla é presa suspeita de integrar quadrilha especializada em invasões Mulher morre atropelada a caminho do trabalho na zona leste de São Paulo Parque temático em Itu (SP) terá montanha-russa mais alta e rápida da América Latina Acompanhe o mistério das cadeiras acorrentadas em lanchonete de São Paulo Conheça o Marcos, que usa uma kombi estilosa para entregar jornais por SP Advogado é agredido durante audiência de custódia em Goiás Policial é preso após matar marceneiro em confusão na zona sul de São Paulo Motorista com sinais de embriaguez é preso após atropelar corredor em Salvador (BA) Pai esquece menino de 5 anos dentro do carro em Londrina (PR) Juiz mantém prisão de Hytalo Santos e companheiro após audiência de custódia Turista argentino é baleado durante briga por vaga de estacionamento em Búzios Assista à íntegra de A Hora da Venenosa desta sexta (15) Xerife do Consumidor: Oficina automotiva indicada por seguradora devolve carro defeituoso a cliente Família de Pernambuco celebra pequenas e grandes conquistas com confraternizações especiais Bebê finge que não sabe andar em casa para ganhar colo e surpreende mãe na creche Gate realiza operações em SP e neutraliza agressores em casos de violência contra mulheres Após exame no IML, Hytalo Santos deve passar a noite em casa onde foi preso Irmãos brasileiros viram heróis na Europa após capturar ladrão que tinha roubado turista na rua Dez dias desaparecidos: polícia intensifica buscas pelos quatro amigos que foram cobrar dívida no PR Madrasta ameaça jogar enteada da janela e chorar no velório em áudios enviados para a mãe da criança

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!