Dupla é presa por invasão a residência em São Paulo
Polícia apreende objetos roubados em ação rápida na zona norte
Dois suspeitos foram detidos pela polícia na zona norte de São Paulo após invadirem uma casa no bairro de Santana. O grupo, especializado em invasões a residências, arrombou o portão de uma casa situada em uma rua tranquila e sem movimento, onde não havia testemunhas no momento da ação.
A movimentação dos criminosos dentro da residência chamou a atenção dos vizinhos, que acionaram a polícia. As viaturas chegaram rapidamente ao local, resultando na prisão de dois integrantes do grupo, enquanto outros dois conseguiram escapar. Entre os itens apreendidos com os suspeitos estavam joias, calçados, celulares, bonés, bolsas e uma arma de airsoft.
Veja também
Foram apreendidos objetos roubados, incluindo joias, calçados, celulares, bonés, bolsas e uma arma de airsoft
Balanço Geral playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!