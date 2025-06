‘Ele entra em contradição’, aponta pai de menina esfaqueada sobre padrasto Larissa Manuela foi encontrada morta pela mãe em Barueri (SP); polícia busca o autor do crime Balanço Geral|Do R7 17/06/2025 - 14h06 (Atualizado em 17/06/2025 - 14h06 ) twitter

Pai de Larissa Manuela diz que depoimentos do padrasto da menina são contraditórios Reprodução/RECORD

O Balanço Geral repercutiu o caso de Larissa Manuela, de apenas 10 anos, brutalmente assassinada com 16 facadas dentro de casa, na cidade de Barueri, na zona oeste de São Paulo.

A menina estava sozinha no momento do crime. Segundo a perícia, a morte teria ocorrido entre 11h e 12h. O corpo foi encontrado somente por volta das 17h, quando a mãe retornou do trabalho.

Diego Antônio Magalhães, padrasto da vítima, passou a ser tratado como suspeito. Ele apresentou um álibi, afirmando que estava no trabalho no horário do crime, mas não convenceu as autoridades. Diego segue como um dos principais investigados.

Danuzia, mãe de Larissa, encontrou um bilhete em sua casa com um pedido de desculpas de Diego: “Você é o amor da minha vida. Me perdoe por tudo, te amo”. Em depoimento, o suspeito disse que pedia perdão por ter realizado uma viagem sozinho alguns dias antes.

‌



Em entrevista, Cícero, pai da vítima, questionou os depoimentos dados pelo padrasto e afirmou: “Ele nem sabe o que ele fala. Ele entra em contradição. Alguma coisa ele tem”.

Câmeras de segurança da região registraram a imagem de uma pessoa que a polícia acreditava ser o possível autor do crime. No entanto, um vizinho se apresentou como o homem gravado nas imagens e negou qualquer envolvimento ou proximidade com a família. As roupas usadas no momento da imagem foram apreendidas.

‌



As investigações continuam em andamento, e o responsável pelo crime ainda não foi identificado.

Confira a reportagem na íntegra:

