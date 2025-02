Elite de Hollywood! Fernanda Torres participa de jantar com os indicados ao Oscar 2025 Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 26/02/2025 - 17h46 (Atualizado em 27/02/2025 - 12h11 ) twitter

Ela está em todas! Fernanda Torres participou de um jantar com os indicados ao Oscar 2025 e posou ao lado da “nata de Hollywood”. No evento, que aconteceu em Los Angeles, nos Estados Unidos, estavam presentes também Jane Fonda, Demi Moore e Ariana Grande. E teve até foto com Timothée Chalamet e outros grandes nomes do cinema. "Ela está bem enturmada com esse povo de lá, legal para ela", comentou Fabíola Reipert. Veja os registros!

