Empresário admite uso secreto de arma em confronto fatal Renê Júnior afirma ter escondido pistola após disparo acidental contra gari Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/08/2025 - 15h43 (Atualizado em 21/08/2025 - 15h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Empresário Renê Júnior usou arma da esposa em confronto que resultou na morte de um gari.

Disparo acidental ocorreu durante discussão de trânsito, enquanto Renê se sentia ameaçado.

Ele escondeu a pistola ao voltar para casa e não informou a esposa sobre o ocorrido.

A pistola foi apreendida e a esposa, uma delegada, está sob investigação mesmo sem envolvimento direto.

Empresário suspeito de matar gari revela que pegou a arma da esposa escondido

O empresário Renê da Silva Nogueira Júnior admitiu ter utilizado a arma de sua esposa, uma delegada, durante uma discussão de trânsito que resultou na morte do gari Laudemir de Sousa Fernandes em Belo Horizonte. Renê afirmou que pegou a pistola sem o conhecimento dela por se sentir inseguro em uma área desconhecida.

Segundo Renê, o disparo ocorreu acidentalmente durante um confronto com garis, quando ele se sentiu ameaçado. Após o incidente, ele escondeu a arma ao retornar para casa para garantir que sua esposa não soubesse do uso. Ele alegou desconhecer que Laudemir havia sido atingido até sua prisão horas depois.

Durante as investigações, Renê revelou ter contatado a esposa duas vezes entre o incidente e sua prisão, sem mencionar o disparo. A pistola foi apreendida no apartamento do casal e, embora Renê tenha declarado a inocência da esposa, ela está sob investigação pela corregedoria.

O que aconteceu durante o confronto envolvendo o empresário Renê da Silva Nogueira Júnior?

Renê admitiu ter utilizado a arma de sua esposa, uma delegada, durante uma discussão de trânsito que resultou na morte do gari Laudemir de Sousa Fernandes em Belo Horizonte.

‌



Por que Renê Júnior usou a arma sem o conhecimento da esposa?

Ele afirmou que pegou a pistola por se sentir inseguro em uma área desconhecida.

O que ocorreu após o disparo acidental durante o confronto?

Após o incidente, Renê escondeu a arma ao retornar para casa, tentando garantir que sua esposa não soubesse do uso. Ele alegou que desconhecia que Laudemir havia sido atingido até sua prisão horas depois.

‌



Qual é a situação atual da esposa de Renê Júnior em relação ao caso?

Apesar de Renê ter declarado a inocência da esposa, ela está sob investigação pela corregedoria.

Assista ao vídeo - Empresário suspeito de matar gari revela que pegou a arma da esposa escondido

Veja também

‌



Após a transformação no salão, Luana Soares se disse encantada com o resultado, afirmando que o novo visual ficou incrível

Balanço Geral playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Estudante aceita desafio de cabeleireiro, recusa nota de R$ 2 e faz corte misterioso Cidade de São Paulo registra a menor taxa de desemprego da história Mulher é flagrada saindo de carro em que corpo de professor de educação física foi encontrado Empresário suspeito de matar gari revela que pegou a arma da esposa escondido Família de advogada morta pelo namorado ao ser jogada da janela pede que suspeito seja preso Carteira perdida há 11 anos é encontrada em motor de carro nos Estados Unidos Homem armado se passa por policial civil e agride motorista em São Paulo Medo e insegurança crescem em Moema, na zona sul de São Paulo, após aumento de crimes Conheça Bia Miranda e Gato Preto, casal de influenciadores que se envolveu em acidente de trânsito Incêndio de grandes proporções atinge cobertura de prédio em construção no centro de SP Mulher que foi brutalmente agredida pelo ex-namorado tinha medida protetiva contra ele Polícia desmantela quadrilha após roubo a banco em Mato Grosso Ousadia ou coragem? Ivete Sangalo recebe pedido inesperado de admirador comprometido Brasileiro e boliviana são presos em cruzeiro nas Bahamas por aplicar golpes em mercado dos EUA Homem tenta roubar arma de PM em frente a batalhão e é preso por tentativa de homicídio Funcionários dos Correios encontram cobra exótica em caixa durante triagem de encomendas Homem é preso após abandonar a própria cachorra em aeroporto de Florianópolis (SC) O print é eterno! Simaria posta foto nua e causa alvoroço nas redes sociais Raul Gil aparece chateado e pede retratação da filha e da neta em meio à briga Vestido da discórdia! Eduardo Costa reprova roupa da esposa e pede para trocar

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!