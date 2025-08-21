Empresário admite uso secreto de arma em confronto fatal
Renê Júnior afirma ter escondido pistola após disparo acidental contra gari
O empresário Renê da Silva Nogueira Júnior admitiu ter utilizado a arma de sua esposa, uma delegada, durante uma discussão de trânsito que resultou na morte do gari Laudemir de Sousa Fernandes em Belo Horizonte. Renê afirmou que pegou a pistola sem o conhecimento dela por se sentir inseguro em uma área desconhecida.
Segundo Renê, o disparo ocorreu acidentalmente durante um confronto com garis, quando ele se sentiu ameaçado. Após o incidente, ele escondeu a arma ao retornar para casa para garantir que sua esposa não soubesse do uso. Ele alegou desconhecer que Laudemir havia sido atingido até sua prisão horas depois.
Durante as investigações, Renê revelou ter contatado a esposa duas vezes entre o incidente e sua prisão, sem mencionar o disparo. A pistola foi apreendida no apartamento do casal e, embora Renê tenha declarado a inocência da esposa, ela está sob investigação pela corregedoria.
O que aconteceu durante o confronto envolvendo o empresário Renê da Silva Nogueira Júnior?
Renê admitiu ter utilizado a arma de sua esposa, uma delegada, durante uma discussão de trânsito que resultou na morte do gari Laudemir de Sousa Fernandes em Belo Horizonte.
Por que Renê Júnior usou a arma sem o conhecimento da esposa?
Ele afirmou que pegou a pistola por se sentir inseguro em uma área desconhecida.
O que ocorreu após o disparo acidental durante o confronto?
Após o incidente, Renê escondeu a arma ao retornar para casa, tentando garantir que sua esposa não soubesse do uso. Ele alegou que desconhecia que Laudemir havia sido atingido até sua prisão horas depois.
Qual é a situação atual da esposa de Renê Júnior em relação ao caso?
Apesar de Renê ter declarado a inocência da esposa, ela está sob investigação pela corregedoria.
