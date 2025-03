Entregador fica ferido após motorista realizar conversão proibida em Cotia (SP) Motorista fugiu sem prestar socorro após colisão com motociclista na Grande São Paulo Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/03/2025 - 15h40 (Atualizado em 26/03/2025 - 15h40 ) twitter

Motorista bate em entregador e foge sem prestar socorro, em Cotia, na Grande São Paulo

Em Cotia, na Grande São Paulo, um motorista fez uma conversão proibida e colidiu com a moto do entregador Gustavo da Silva Barbosa. No momento do acidente, Gustavo estava a caminho de uma pizzaria para buscar um pedido. O impacto arremessou-o para a calçada, resultando em perda de memória e fraturas no punho e clavícula. Ele está hospitalizado aguardando cirurgia.

Após a colisão, o motorista fugiu sem prestar assistência à vítima. Pessoas que passavam pelo local prestaram socorro a Gustavo. A polícia ainda não identificou o responsável pelo acidente devido à falta de imagens nítidas da placa do carro.

Enquanto isso, Gustavo enfrenta dificuldades pessoais, pois sua filha recém-nascida também está hospitalizada em estado grave devido a uma má formação pulmonar. A omissão de socorro é crime conforme o Código de Trânsito Brasileiro, sujeita a multas e sanções rigorosas.

Assista em vídeo - Motorista bate em entregador e foge sem prestar socorro, em Cotia, na Grande São Paulo

