Entregador tem moto roubada durante entrega em São Paulo

Câmeras capturam ação de criminosos em Parada de Taipas

Um entregador de aplicativo teve sua moto roubada enquanto realizava uma entrega em frente a um condomínio no bairro Parada de Taipas, zona norte de São Paulo. A ação foi registrada por câmeras de segurança que mostram claramente os rostos dos suspeitos durante o roubo.

Após ser abordado pelos assaltantes e ter seu meio de trabalho levado, o entregador demonstrou desespero ao perceber a perda de seu sustento. O incidente ocorreu em plena luz do dia, destacando as preocupações com a segurança enfrentadas por trabalhadores na região.

