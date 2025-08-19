Entregador tem moto roubada durante entrega em São Paulo Câmeras capturam ação de criminosos em Parada de Taipas Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/08/2025 - 15h58 (Atualizado em 19/08/2025 - 15h58 ) twitter

Um entregador de aplicativo teve sua moto roubada enquanto realizava uma entrega em frente a um condomínio no bairro Parada de Taipas, zona norte de São Paulo. A ação foi registrada por câmeras de segurança que mostram claramente os rostos dos suspeitos durante o roubo.

Após ser abordado pelos assaltantes e ter seu meio de trabalho levado, o entregador demonstrou desespero ao perceber a perda de seu sustento. O incidente ocorreu em plena luz do dia, destacando as preocupações com a segurança enfrentadas por trabalhadores na região.

