Estudante transforma visual em desafio de cabeleireiro em Santo André
Luana Soares troca R$ 2 por corte misterioso e aprova resultado
A estudante Luana Soares foi abordada pela repórter Lorena Coutinho no centro de Santo André, onde recebeu uma proposta inusitada do cabeleireiro Gabriel Paldim: escolher entre R$ 2 ou um corte de cabelo misterioso. Luana optou pela transformação e ficou encantada com o resultado.
Gabriel Paldim, conhecido na região e com mais de um milhão de seguidores nas redes sociais, inspirou-se em desafios populares da internet para criar o conceito do corte misterioso. A ideia é oferecer uma experiência única aos clientes que aceitam o desafio.
Luana estava a caminho das compras quando decidiu participar e acabou faltando à faculdade para concluir a experiência. Ela afirmou que a transformação valeu a pena e não quis seus R$ 2 de volta. A iniciativa de Gabriel continua atraindo interessados e destaca sua criatividade na profissão.
Quem é a estudante que participou do desafio de cabeleireiro em Santo André?
A estudante que participou do desafio de cabeleireiro em Santo André é Luana Soares.
Qual foi a proposta feita pelo cabeleireiro Gabriel Paldim a Luana Soares?
Gabriel Paldim ofereceu a Luana Soares a escolha entre R$ 2 ou um corte de cabelo misterioso.
Como Luana se sentiu em relação ao resultado do corte de cabelo misterioso?
Luana ficou encantada com o resultado do corte de cabelo misterioso e afirmou que a transformação valeu a pena, não querendo os R$ 2 de volta.
Quem é Gabriel Paldim e qual é a sua relação com o desafio de cortes de cabelo?
Gabriel Paldim é um cabeleireiro conhecido na região de Santo André, com mais de um milhão de seguidores nas redes sociais, que se inspirou em desafios populares da internet para criar o conceito do corte misterioso.
Assista ao vídeo - Estudante aceita desafio de cabeleireiro, recusa nota de R$ 2 e faz corte misterioso
