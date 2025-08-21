Logo R7.com
Estudante transforma visual em desafio de cabeleireiro em Santo André

Luana Soares troca R$ 2 por corte misterioso e aprova resultado

  • Luana Soares substituiu R$ 2 por um corte de cabelo misterioso em Santo André.
  • O cabeleireiro Gabriel Paldim, famoso nas redes sociais, criou este desafio inspirado em tendências da internet.
  • Luana, ao decidir participar, cancelou suas atividades na faculdade para se submeter à transformação.
  • Ela aprovou o resultado e optou por não reaver o dinheiro, elogiando a iniciativa criativa de Gabriel.

 

A estudante Luana Soares foi abordada pela repórter Lorena Coutinho no centro de Santo André, onde recebeu uma proposta inusitada do cabeleireiro Gabriel Paldim: escolher entre R$ 2 ou um corte de cabelo misterioso. Luana optou pela transformação e ficou encantada com o resultado.

Gabriel Paldim, conhecido na região e com mais de um milhão de seguidores nas redes sociais, inspirou-se em desafios populares da internet para criar o conceito do corte misterioso. A ideia é oferecer uma experiência única aos clientes que aceitam o desafio.

Luana estava a caminho das compras quando decidiu participar e acabou faltando à faculdade para concluir a experiência. Ela afirmou que a transformação valeu a pena e não quis seus R$ 2 de volta. A iniciativa de Gabriel continua atraindo interessados e destaca sua criatividade na profissão.

Quem é a estudante que participou do desafio de cabeleireiro em Santo André?


A estudante que participou do desafio de cabeleireiro em Santo André é Luana Soares.

Qual foi a proposta feita pelo cabeleireiro Gabriel Paldim a Luana Soares?


Gabriel Paldim ofereceu a Luana Soares a escolha entre R$ 2 ou um corte de cabelo misterioso.

Como Luana se sentiu em relação ao resultado do corte de cabelo misterioso?


Luana ficou encantada com o resultado do corte de cabelo misterioso e afirmou que a transformação valeu a pena, não querendo os R$ 2 de volta.

Quem é Gabriel Paldim e qual é a sua relação com o desafio de cortes de cabelo?

Gabriel Paldim é um cabeleireiro conhecido na região de Santo André, com mais de um milhão de seguidores nas redes sociais, que se inspirou em desafios populares da internet para criar o conceito do corte misterioso.

