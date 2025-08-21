Ex-namorado ataca mulher em São Paulo; câmeras registram Agressor desrespeita medida protetiva e é preso após ataque em Itaquera Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/08/2025 - 15h47 (Atualizado em 21/08/2025 - 15h47 ) twitter

Mulher que foi brutalmente agredida pelo ex-namorado tinha medida protetiva contra ele

Na noite de 7 de agosto, em São Paulo, uma mulher de 25 anos foi brutalmente agredida por seu ex-namorado Arthur Barbosa, de 33 anos. Apesar de possuir uma medida protetiva contra ele, a vítima foi surpreendida em uma rua movimentada de Itaquera. Câmeras de segurança captaram Arthur descendo rapidamente do carro e atacando a mulher pelas costas com uma voadora. Mesmo após a queda da vítima, ele continuou a agressão abrindo a porta do carro dela para atacá-la novamente.

A atual namorada do agressor assistiu à cena sem intervir. Arthur Barbosa possui um histórico criminal com dez passagens por diversos crimes. Ele foi preso no dia do ataque e será interrogado pela polícia. As investigações continuam para esclarecer detalhes do relacionamento e das agressões, em um contexto onde a violência doméstica ainda é naturalizada no Brasil.

