Ex-policial militar desaparece após sair de bar com amigo

Um ex-policial militar está desaparecido desde a manhã do último domingo, após sair de um bar acompanhado de um amigo. O carro da vítima foi encontrado incendiado e com as portas abertas por policiais militares.

Testemunhas relataram que, horas antes de desaparecer, ele estava no bar da região com um amigo, que, segundo os policiais, estava sob efeito de drogas. O amigo afirmou que os dois foram até as proximidades de um ponto de venda de entorpecentes para comprar drogas e, ao retornar, percebeu que o ex-policial e o carro já não estavam mais no local. A polícia investiga o caso.

