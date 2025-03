Exclusivo: Balanço Geral entra em casa que pode ter sido usada como o cativeiro de Vitória Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 11/03/2025 - 13h10 (Atualizado em 11/03/2025 - 15h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nesta terça-feira (11), a equipe do Balanço Geral conseguiu entrar na casa que pode ter sido usada para manter Vitória, jovem de 17 anos encontrada morta em Cajamar (SP), em cativeiro durante dois dias. A casa fica a 2 km da residência da família de Vitória e não está sendo ocupada por ninguém. No entanto, as paredes, o chão e as superfícies estão limpos e a casa ainda tem energia elétrica. A jovem ficou desaparecida por sete dias e o estado de decomposição do corpo indicava que ela estava morta havia cinco dias. Esse lapso de tempo indicou à polícia que a jovem ficou dois dias em cativeiro. A perícia no local já foi feita para determinar se a casa foi mesmo usada como o cativeiro de Vitória.

Nosso Whatsapp: https://balancogeraltarde.r7.com/whatsapp

e https://balancogeralmanha.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Balanço Geral: http://r7.com/KKyb

‌



Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/BalancoGeral/

‌



Instagram: https://www.instagram.com/balancogeral/

Twitter: https://twitter.com/balancogeral

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/balanco-geral

#BalançoGeralManhã #BalançoGeral #HoraDaVenenosa