Assista à íntegra da Hora da Venenosa desta quarta (25)
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Confira na edição da Hora da Venenosa desta quarta (25): Neymar ofende torcedor do Santos, que reage e diz: "Não pensa no próximo". Myrian Rios precisa ser internada depois de sentir cansaço, tosse e dor de garganta. E ainda: Tiago Piquilo revela que se arrepende de fazer vários procedimentos estéticos.
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