Fraude milionária resulta em tentativa de assassinato em São Paulo
Quatro suspeitos estão foragidos após ataque a analista financeira e sua família
Uma tentativa de homicídio contra a analista financeira Priscila ocorreu em São Paulo após ela denunciar um desvio milionário nos fundos da empresa onde trabalhava. A Polícia Civil está em busca de Bruna Perugini Teixeira, Danilo Araújo Souza, Tiago e Rafael, supostos responsáveis pelo plano.
Bruna, colega de Priscila, e Danilo criaram a empresa fictícia SEGAS Fundo de Investimentos para transferir ilegalmente dinheiro da maior cooperativa de saúde do país. Priscila descobriu a fraude e denunciou aos superiores, mas não houve intervenções imediatas.
Em resposta à ameaça à sua fraude, Bruna e Danilo contrataram Tiago e Rafael para organizar um ataque simulado como acidente de trânsito. No retorno de um jogo de futebol com o filho, Priscila e sua família enfrentaram esta emboscada na qual 11 tiros foram disparados, mas todos sobreviveram. O veículo dos atiradores colidiu perto de uma delegacia, mas os envolvidos conseguiram fugir.
A polícia intensificou as buscas pelos quatro suspeitos, enquanto a descoberta dos pormenores do crime aumenta a dimensão das investigações. Indivíduos com informações sobre o paradeiro dos foragidos são incentivados a entrar em contato imediatamente com as autoridades.
Perguntas e Respostas
O que motivou a tentativa de homicídio contra a analista financeira Priscila em São Paulo?
A tentativa de homicídio ocorreu após Priscila denunciar um desvio milionário nos fundos da empresa onde trabalhava.
Quem são os suspeitos envolvidos no ataque a Priscila e sua família?
Os suspeitos são Bruna Perugini Teixeira, Danilo Araújo Souza, Tiago e Rafael, que são apontados como responsáveis pelo plano de ataque.
Como a fraude foi perpetrada na empresa de Priscila?
Bruna, colega de Priscila, e Danilo criaram uma empresa fictícia chamada SEGAS Fundo de Investimentos para transferir ilegalmente dinheiro da maior cooperativa de saúde do país.
O que ocorreu durante o ataque a Priscila e sua família?
No retorno de um jogo de futebol, Priscila e sua família sofreram uma emboscada com 11 disparos, mas todos sobreviveram. Os atiradores colidiram com outro veículo perto de uma delegacia e conseguiram fugir.
Assista ao vídeo - Analista financeira descobre desvio milionário e vira alvo de ataque em São Paulo
