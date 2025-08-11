Logo R7.com
Balanço Geral

Garimpo ilegal em terras indígenas na Amazônia é investigado

Mãe e filho lideram o esquema criminoso em Roraima

Balanço Geral

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • A Polícia Federal investiga garimpo ilegal em terras Yanomami, liderado por Irismar e Pablo Machado.
  • O esquema causou danos ambientais de aproximadamente 295 milhões de reais, com extração ilegal de ouro e caciterita.
  • Ambos enfrentam acusações de posse ilegal de armas, apropriação de bens públicos e lavagem de dinheiro.
  • Mãe e filho já foram presos, mas liberados e estão sob monitoramento policial após acidente de Pablo.

 

A Polícia Federal investiga um esquema de garimpo ilegal em terras indígenas Yanomami na Amazônia, liderado por Irismar Cruz Machado e Pablo Severo Machado. Conhecidos como a “Rainha do Garimpo” e o “Príncipe de Ouro”, eles são acusados de causar danos ambientais estimados em R$ 295 milhões através da extração ilegal de ouro.

A dupla mantinha uma rede de capangas armados para proteger sua operação criminosa em Roraima. Além dos crimes ambientais, enfrentam acusações de posse ilegal de armas, apropriação de bens públicos e lavagem de dinheiro. A polícia descobriu que usavam uma empresa de fachada para ocultar bens adquiridos com recursos ilegais.

Facções criminosas como o PCC e o Comando Vermelho demonstraram interesse no garimpo, mas foram afastadas pela estrutura montada por Irismar e Pablo. Recentemente, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 103 quilos de ouro ilegalmente transportados em um veículo. Mãe e filho foram presos anteriormente, mas liberados sob medidas cautelares; continuam sob monitoramento policial após Pablo sofrer um acidente que o deixou paraplégico.

