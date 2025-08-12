Golpe com sites falsos de concursos é desmantelado em São Paulo Polícia apreende bens de luxo após denúncia de fraude contra concurseiros Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/08/2025 - 13h38 (Atualizado em 12/08/2025 - 13h38 ) twitter

Uma operação policial em São Paulo desmantelou uma quadrilha que aplicava golpes por meio de sites falsos simulando concursos públicos. Os golpistas copiavam a interface do site do governo federal e ofereciam editais falsos para atrair vítimas. Um concurseiro percebeu a fraude quando seu antivírus alertou sobre um arquivo suspeito ao baixar o edital. Após verificar que seu pagamento via Pix não havia sido destinado ao governo, ele denunciou o caso à polícia.

A investigação levou à execução de mandados de busca e apreensão em três locais, onde foram encontrados bens luxuosos adquiridos com o dinheiro das fraudes, incluindo carros e roupas de grife. A quadrilha arrecadou grandes quantias enganando diversas pessoas além dos concurseiros. A operação continua para desmantelar completamente o esquema.

