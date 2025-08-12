Logo R7.com
Balanço Geral

Golpe com sites falsos de concursos é desmantelado em São Paulo

Polícia apreende bens de luxo após denúncia de fraude contra concurseiros

Balanço Geral

Uma operação policial em São Paulo desmantelou uma quadrilha que aplicava golpes por meio de sites falsos simulando concursos públicos. Os golpistas copiavam a interface do site do governo federal e ofereciam editais falsos para atrair vítimas. Um concurseiro percebeu a fraude quando seu antivírus alertou sobre um arquivo suspeito ao baixar o edital. Após verificar que seu pagamento via Pix não havia sido destinado ao governo, ele denunciou o caso à polícia.

A investigação levou à execução de mandados de busca e apreensão em três locais, onde foram encontrados bens luxuosos adquiridos com o dinheiro das fraudes, incluindo carros e roupas de grife. A quadrilha arrecadou grandes quantias enganando diversas pessoas além dos concurseiros. A operação continua para desmantelar completamente o esquema.

Balanço Geral

