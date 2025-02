Gottino mostra que já está preparado para o futebol 2025: ‘Paulistão é na RECORD’ Palmeirense, o apresentador do Balanço Geral demonstrou ansiedade para o jogão de estreia na tela da emissora, a partir das 21h30 Balanço Geral|Do R7 15/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 15/01/2025 - 18h05 ) twitter

Na contagem regressiva para o Paulistão, Gottino posta foto com camisa do Palmeiras Reprodução/Instagram

Tem torcedor famoso na tela da RECORD! O apresentador do Balanço Geral, Reinaldo Gottino, apareceu nas redes sociais vestindo a camisa do seu time do coração, o Palmeiras, e não escondeu a ansiedade para acompanhar a transmissão do jogo contra a Portuguesa, comandada pelo timaço da emissora. Na legenda, ele escreveu: “Já com a camisa do Weverton para a temporada 2025! Paulistão é na RECORD”.

Seguidores do apresentador marcaram presença nos comentários: “Top, Gottino!”, disse um. “Você é massa”, completou outro.

Em tom de brincadeira, um fã provocou o apresentador: “Sou seu fã, mas o Corinthians vai vencer.”

Confira a publicação:

Prepare-se para a estreia do Paulistão 2025! Acompanhe Palmeiras x Portuguesa, a partir das 21h30, na tela da RECORD! Confira também a transmissão digital exclusiva no R7.com e no PlayPlus.

